 

Лидеры Совета Европы призвали власти Беларуси начать инклюзивный национальный диалог

27.08.2020, 3:30, Новости дня

Первый заместитель министра иностранных дел Греции председатель Комитета министров Совета Европы Милтиадис Варвициотис, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Даемс и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич опубликовали совместное заявление, призвав белорусские власти «незамедлительно инициировать масштабный и инклюзивный национальный диалог с полноценным участием гражданского общества, чтобы найти мирный способ выйти из нынешнего кризиса и открыть возможность для проведения необходимых реформ, которые пойдут на пользу всем гражданам Беларуси».

«Все мы хотим, чтобы однажды Беларусь присоединилась к нашей европейской семье общих ценностей, став полноправным членом Совета Европы», – говорится в заявлении.

Беларусь пока не является членом Совета Европы, однако за прошедшие годы она подписала и ратифицировала 12 договоров и протоколов Совета Европы, а также присоединилась к четырем частичным соглашениям: Венецианской комиссии, ГРЕКО (Группе государств против коррупции), Расширенному частичному соглашению по спорту и Европейской фармакопее.

Кроме того, Совет Европы проводит ряд мероприятий в Беларуси через Информационный пункт в Минске, открытый в 2009 году.

В прошлом году был принят новый План действий (2019–21) между Беларусью и Советом Европы по сотрудничеству в смежных проектах. «Совет Европы готов работать над реализацией Плана действий, чтобы помочь приблизить белорусское законодательство к европейским демократическим стандартам», – подчеркнули три лидера Совета Европы.

«Совет Европы со своими знаниями и опытом готов поддержать такой диалог в сотрудничестве с другими международными партнерами. В частности, мы готовы поддержать необходимые конституционные реформы», – говорится в заявлении.

В заключение лидеры Совета Европы призвали «немедленно освободить всех задержанных демонстрантов, положить конец жестокому обращению и провести безотлагательное и прозрачное расследование актов жестокости со стороны правоохранительных органов. Легитимность не может быть результатом репрессий.

Это результат свободного, справедливого и основанного на верховенстве закона избирательного процесса».



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