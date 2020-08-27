 

Windows 95 празднует 25-летие

27.08.2020, 2:55, Новости дня

Компьютерщики постарше иногда с ностальгией вспоминают легендарную операционную систему Windows 95, которой исполняется в этом году уже 25 лет. Программисты же напоминают, что заложенные в ней алгоритмы использовались в последующих версиях операционок от Microsoft. Кое-что досталось даже нынешней Windows 10.

Как утверждают эксперты, выход на рынок Windows 95 стал настоящим переворотом в мире ИТ-технологий. Официально данная ОС была представлена публике в конце августа 1995 года. Она впервые предоставила для домашних компьютеров рабочий стол со значками и меню «Пуск», благодаря которым можно было легко запускать нужные программы.

Достоинствами Windows 95 стали запуск 32-битных программ и поддержка длинных имен файлов. Здесь впервые применен стандарт Plug and Play, позволивший без проблем подключать периферию (сканеры, принтеры и пр.).



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