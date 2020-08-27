“Не имеем права останавливаться”. Бывший командующий Силами спецопераций Лунев обратился к бойцам после отставки

27.08.2020, 1:50, Новости дня

Бывший командующий Силами специальных операций Игорь Лунев после своей отставки сделал обращение к сотрудникам ведомства. Его опубликовали 26 августа на странице командования Сил спецопераций Вооруженных сил Украины в Facebook.

“Мы не имеем права останавливаться. Мы должны делать следующие шаги по наращиванию возможностей ССО, способных эффективно выполнять свое почетное дело, используя современные подходы, и давать достойный отпор сегодняшним вызовам. Шаг за шагом, шаг за шагом”, – заявил Лунев.

Он добавил, что результатом кропотливой работы является “сформированный и боеготовный инструмент государства, способный выполнять специальные задания”.

“Люди важнее железа. Мне выпала честь руководить “стальными”. Вы каждый день рискуете своей жизнью и несете ответственность за жизнь своих подчиненных с целью защиты своих семей, домов, своей родной земли”, – сообщил он.

Лунев добавил, что несмотря на отставку, остается в Вооруженных силах.

“Наша спільна справа щодо створення Сил спеціальних операцій ЗС України як відповідь на сучасні виклики стала амбітним… Posted by Командування Сил спеціальних операцій ЗС України on Kolmapäev, 26. august 2020

Накануне президент Владимир Зеленский уволил Лунева и вместо него назначил Григория Галагана командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

Силы спецопераций существуют с начала 2016 года. В январе 2016 года их командующим был назначен Лунев. До этого он был первым заместителем командующего Высокомобильными десантными войсками, а в начале 2000-х годов командовал 25-й десантной бригадой.

Звание генерал-майора Луневу было присвоено в октябре 2015 года.