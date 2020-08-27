 

По делу против Порошенко на Украине арестованы имущество и акции завода

27.08.2020, 1:48, Новости дня

Суд в Киеве арестовал недвижимое имущество и 94% акций судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», которым до 2018 года владел экс-президент Украины Петр Порошенко, сообщил юрист Андрей Портнов.

По его заявлению против Порошенко открыто дело о хищении и отмывании средств, передает ТАСС.

Портнов заявил, что Порошенко занимался «легализацией преступных доходов, хищениями, умышленным уклонением от уплаты налогов». Кроме того, по словам юриста, экс-президент подделал документы «при совершении фиктивной сделки продажи в офшоре одного из крупнейших активов» – завода «Кузница на Рыбальском».

Активы завода арестовывали в сентябре, но в ноябре арест сняли.

Портнов обвинил Порошенко в хищении через завод бюджетных средств, которые экс-президент легализовал через продажу предприятия.

В 2018 году украинский предприниматель Сергей Тигипко выкупил долю Порошенко в 73,9% акций.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации с уголовными делами, возбужденными на Украине в отношении Порошенко.



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