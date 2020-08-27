Ученые рассказали, как обратить вспять повреждения спинного мозга

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27.08.2020, 1:29, Новости дня

Группа ученых переработала и улучшила естественный фермент, который способствует возобновлению роста нервной ткани после травмы. Результаты исследования могут привести к новым методам лечения повреждений нервов, которые были вызваны травмами или инсультом.

По словам ученых, главной проблемой при заживлении нервов после инсульта является образование глиального рубца. Глиальный рубец образован клетками и биохимическими веществами, плотно срастающимися вокруг поврежденного нерва. В будущем эта среда защищает нервные клетки от дальнейшего повреждения. Но в долгосрочной перспективе она может препятствовать восстановлению нервов.

Специалисты изменили биохимическую структуру фермента для создания его более стабильной версии. Один из трех образцов был максимально стабильным и активным. Ученые планируют провести исследования с применением новой разработки.

 



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