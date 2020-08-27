Число новых случаев коронавируса в Италии за сутки достигло майских показателей

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27.08.2020, 0:48, Новости дня

Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии возросло за сутки на 1 тыс. 367, что является максимальным показателем с начала мая, сообщило в среду министерство здравоохранения республики.

Суточный показатель новых заражений превысил в Италии 1 тыс. 22 августа, на следующий день было выявлено уже 1 тыс. 210 случаев, передает ТАСС.

Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 262 тыс. 540. При этом за последние сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 13 человек.

Тем временем в РФ наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, с марта этого года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекции снизились в 54 раза. И на сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5%.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 4676 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 970 тыс. случаев заболевания.

Накануне, 25 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4696. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 20.



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