Загитова снялась в кино

26.08.2020, 22:08, Новости дня

Режиссер Александр Домогаров-младший сообщил, что в японской версии его фильма «Пальма» снялась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Российская версия фильма выйдет в прокат в октябре 2020 года, а японская – в 2021 году, пишет Sports.ru.

Фильм рассказывает об овчарке по кличке Пальма. Хозяин не смог взять ее за границу, и собака осталась ждать в аэропорту. События фильма происходят в СССР в 1970-е годы, пишет Sport24.

Домогаров-младший пояснил, что «фильм основан на фактах», но он «добавил в историю немного от себя».

Как сообщил режиссер, «японским продюсерам очень понравился сценарий». Он отметил, что «у РФ и Японии разные культуры, разные менталитеты и разные языковые нюансы, но история общая для всего человечества», поэтому было принято решение «работать вместе».

Он подчеркнул, что «японцы умеют вырабатывать подходы, хорошо знают свой рынок и аудитории».

«Так что в фильме появилась Загитова со своей собакой Масару. Алина хорошо известна в Японии, и у нее много поклонников», – сказал Домогаров-младший.

В 2018 году Загитова получила «приз» за победу на Олимпиаде в Южной Корее – щенка японской породы акита-ину. Щенок был передан спортсменке японским политиком, председателем Общества охраны собак акита-ину Такаси Эндо. Мероприятие посетил также премьер-министр Японии Синдзо Абэ.