Американские военные получили ранения при взаимодействии с российскими в Сирии

26.08.2020, 22:00, Новости дня

Несколько американских военнослужащих были ранены во время взаимодействия с российскими войсками в Сирии, сообщили агентству Reuters в среду двое американских официальных лиц.

Хотя подобного рода взаимодействие между американскими и российскими войсками не является редкостью, этот инцидент подчеркивает риски, связанные с действиями военных из обеих стран, находящихся в непосредственной близости друг другу на севере Сирии, и указывает на возможность эскалации напряженности.

Один из источников, пожелавших остаться анонимным, сказал, что травмы явились результатом столкновения, а не перестрелки. Другой источник сообщил, что инцидент произошел в начале этой недели на северо-востоке Сирии и что полученные травмы были легкими.

Пентагон и Центральное командование Вооруженных Сил США, осуществляющее оперативное руководство американскими войсками на Ближнем Востоке, отказались от комментариев.

В Пентагоне обычно не комментируют травмы, полученные военнослужащими. Однако в прошлом месяце на востоке Сирии в результате автоаварии погиб американский десантник.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как российские военные машины при поддержке пары вертолетов движутся в опасной близости от бронетехники США. Происхождение видео остается неясным.

Ранее в этом году на другом видео было показано тесное взаимодействие войск обеих стран на дороге в Сирии.

Всего на севере Сирии сейчас остается около 500 американских военнослужащих.