 

В Минске задержаны около 20 протестующих

26.08.2020, 21:48, Новости дня

Около 20 протестующих задержали на площади Независимости в Минске после несанкционированной акции протеста.

До этого на площади проходила несанкционированная акция протеста, в которой участвовали около 500 человек, передает РИА «Новости».

Около 20.50 к площади подъехали несколько машин ОМОНа и милиции, они начали окружать площадь и задержали всех мужчин; женщин и журналистов не задерживали.

Всего задержали около 20 мужчин. Какой-то части протестующих удалось убежать.

В понедельник сообщалось, что на площади Независимости в Минске начались задержания протестующих. В 19.00 на площади стали собираться люди. Городские власти громко включили на колонке песню «В городском саду играет духовой оркестр», заглушив таким образом скандирование протестующих.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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