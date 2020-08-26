 

Синоптики прогнозируют усиление урагана «Лаура» по мере приближения к США

26.08.2020, 19:20, Новости дня

Национальный центр по наблюдению за ураганами во вторник вечером сообщил, что ураган «Лаура» находится примерно в 655 километрах от города Лейк-Чарльз, штат Луизиана, и в 695 километрах от Галвестона, штат Техас. Максимальная устойчивая скорость ветра составляет 150 километров в час, что соответствует первой из пяти категорий потенциальной разрушительности шторма.

Синоптики прогнозируют, что «Лаура» усилится до урагана 3-й категории, пока будет двигаться через Мексиканский залив, а в среду ночью или в четверг утром достигнет побережья Техаса и Луизианы.

На северо-западном побережье Мексиканского залива действуют предупреждения об ураганах и штормовых нагонах.

Как сообщают в Национальном центре по ураганам, шторм также может принести до 30 сантиметров дождя в некоторых районах Луизианы и Техаса. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс и губернатор Техаса Грег Эббот объявили чрезвычайное положение в своих штатах.

Помимо распоряжений об обязательной эвакуации в низинных районах Техаса и Луизианы, издана рекомендация о добровольной эвакуации для жителей города Хьюстон, который сильно пострадал от урагана «Харви» ровно три года назад.

Ураган «Лаура» также угрожает сырой нефти и природного газа на побережье Мексиканского залива. Закрыты более 300 оффшорных нефтеперерабатывающих заводов, в результате чего объем добычи сократился на 80 процентов.

Из-за урагана «Лаура» погибли как минимум в 11 человек на острове Эспаньола, где в понедельник вечером произошло наводнение и отключилось электричество. Ураган также лишил доступа к электроэнергии тысячи жителей Пуэрто-Рико.



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