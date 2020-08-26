Эксперты обеспокоены изменением рекомендаций CDC по тестированию на коронавирус

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26.08.2020, 19:20, Новости дня

Эксперты в области здравоохранения выражают тревогу по поводу решения Центров по контролю и профилактике заболеваний США изменить рекомендации относительно тестирования на коронавирус.

В понедельник в CDC объявили, что люди, тесно контактировавшие с заболевшими «не обязательно должны сдавать анализ», если у них не проявляются симптомы вируса. Ранее ведомство рекомендовало, чтобы все, кто вступал с инфицированным в тесный контакт, то есть находился от него в пределах 6 футов в течение как минимум 15 минут, должен был пройти тестирование на вирус.

Никаких объяснений внезапному изменению дано не было. Эксперты обеспокоены, что новая рекомендация может привести к сокращению количества анализов.

Доктор Лина Вен, врач скорой помощи и профессор общественного здравоохранения Университета Джорджа Вашингтона, сказала, что отслеживание контрактов необходимо, поскольку до 50 процентов всех случаев передачи происходят от бессимптомных носителей.

CDC по-прежнему рекомендует, чтобы люди из групп риска делали анализ, если вступают в тесный контакт с носителем вируса.

Представитель Министерства здравоохранения и соцобеспечения сказал, что для принятия решения о необходимости сдать анализ следует проконсультироваться с врачом.

Тем временем глава Управления по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов доктор Стивен Хан принес извинения за свои слова, в которых усмотрели преувеличение преимуществ использования плазмы крови пациентов, выздоровевших от COVID-19.

В воскресенье президент Трамп объявил, что федеральное правительство выдало экстренное разрешение на использование богатой антителами плазмы для лечения пациентов с коронавирусом.

Хан подтвердил заявления Трампа и министра здравоохранения Алекса Азара о снижении смертности на 35 процентов среди лиц моложе 80 лет через месяц после начала лечения плазмой на раннем этапе болезни.

«Улучшение выживаемости на 35 процентов – довольно существенное клиническое преимущество, – добавил он. – Мы наблюдаем большой спрос на эту методику со стороны врачей по всей стране».

Однако критики называют заявление администрации грубым преувеличением предварительных результатов исследования, проведенного престижной клиникой Mayo Clinic. В рамках исследования не проводилось сравнения с пациентами, которые не получали такого лечения.



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