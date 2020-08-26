Эпидемиолог: Нас ждет очередной жесткий карантин из-за COVID-19. Придется все закрывать, потому что другого выхода не будет

26.08.2020, 19:02, Новости дня

Украину ожидает еще один тотальный карантин, когда все предприятия и компании снова придется закрыть. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

“Нужно понимать, для чего ответственные правительства внедряют карантинные мероприятия в своих странах. Для того, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и подготовиться к самым худшим сценариям. В Украине с начала карантина никаких системных изменений не произошло ни в здравоохранении, ни в образовании”, – отметил Александрин.

Он сказал, что медики сейчас наблюдают нарастание заболеваемости, а с приходом осени, когда дети пойдут в школы и детсады, ситуация начнет усугубляться.

“Сейчас невозможно вернуться к жизни, которая была в докарантинные времена. У нас идет нарастание первой волны COVID-19. А с приходом осени мы увидим нарастание ОРВИ за счет того, что дети пойдут в школы и детсады. Ситуация будет ухудшаться. А учитывая, что у нас не произошло никаких системных изменений, я думаю, нас ждет очередной тотальный жесткий карантин. Придется все закрывать, потому что другого выхода не будет. Остается вопрос: а пойдут ли люди на такой карантин? Тем более, что ситуация осложнится проведением местных выборов. На этом фоне политики начнут играть, и это усугубит эпидемическую ситуацию”, – считает собеседник.

По его словам, государство не способствует внедрению инструментов защиты от коронавируса.

“Мы проанализировали ситуацию с точки зрения юриспруденции. За время эпидемии в Украине выписано больше 25 тысяч штрафов за нарушение карантина на граждан. Напомню: минимальный штраф составляет 17 тыс. грн. А еще есть ст. 320 Уголовного кодекса за нарушение санитарного законодательства, которая раньше была мертвой, по ней никого не привлекали к ответственности. А за последние полгода по ней уже свыше 220 взысканий. Что можно сказать? Государство не внедряет дополнительные инструменты профилактики COVID-19 и не дает никаких ресурсов обществу для их внедрения, зато оно выкачивает последние деньги из населения и предприятий путем штрафов, пытаясь закрыть свои дырки. Это путь в никуда”, – резюмировал Александрин.

26 августа правительство приняло решение продлить адаптивный карантин до 31 октября. Из-за резкого роста количества зараженных ограничительные мероприятия будут усиливаться. В частности, в так называемых “зеленых” зонах запрещается проведение дискотек, работа развлекательных заведений, том числе ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга, проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры и в которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.