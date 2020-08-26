 

Танкер Delfi поставили на киль – Криклий

26.08.2020, 16:25, Новости дня

Танкер Delfi, который потерпел крушение возле пляжа в Одессе, 26 августа удалось поставить на киль. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Следующими этапами, по его словам, будут визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна.

“Благодарен за работу специалистам ООО “Краншип”, которые добровольно согласились поднять танкер и работают сейчас 24/7. А также в очередной раз – ООО “Бруклин-Киев” за инициативу профинансировать эти работы”, – написал министр.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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