 

Адаптированный под самолет двигатель автомобиля Aurus показали на «Армии-2020»

26.08.2020, 14:08, Новости дня

Двигатель для самолетов, разработанный на базе двигателя от автомобиля Aurus, представили на форуме «Армия-2020». Образец демонстрируется на стенде Уральского завода гражданской авиации.

«Двигатель 8-цилиндровый с редуктором, бензиновый, V-образный, водяного охлаждения. Адаптирован под авиационное применение на базе ЕМП (Единая модульная платформа) «Кортеж», – передает ТАСС сообщение на стенде.

Рабочий объем двигателя составляет 4 000 кубических сантиметров, максимальная мощность 500 л. с. Максимальная высота полета – 6 тыс. м, ресурс – не менее 1,5 тыс. часов, рабочий диапазон температур от -50 до +50 градусов Цельсия.

Напомним, в июне глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что двигатель автомобиля класса «люкс» Aurus будет использоваться, в том числе, для малой авиации, поскольку оказался компактным, мощным и с максимальным КПД.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / «Аэрофлот» решил сделать «Победу» крупнейшей авиакомпанией России

23.07 / В Подмосковье объявили о новом этапе смягчения ограничений

10.08 / Лукашенко объяснил отключение интернета в Белоруссии

06.07 / Бацман: Путин закрепляет в конституции статус Крыма таким образом, чтобы следующему президенту России было еще сложнее вернуть его Украине

29.07 / Партнёры поневоле — США не смогли отказаться от турецких деталей для F-35

21.07 / Зеленский подтвердил освобождение заложников в Луцке

26.06 / Путин поручил ускорить утверждение программы развития Дальнего Востока

30.06 / Букмекеры ставят на “Спартак” в гостевом матче против ЦСКА

16.08 / Трамп пообещал подумать о помиловании Сноудена

01.07 / Горящий в Подмосковье склад с покрышками частично обрушился

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска