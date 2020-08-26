Кремль отказался оценивать слова Тихановской о «мирной революции»

26.08.2020, 13:48, Новости дня

Кремль не будет давать какие-либо оценки действиям силовиков в Белоруссии и в целом происходящему, поскольку это можно счесть вмешательством во внутренние дела республики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя Кремля оценить слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что в республике происходит «мирная революция», передает РИА «Новости».

«В данном случае давать какие-то оценки происходящему или давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов, которые выполняют функцию по обеспечению правопорядка, означало бы вмешиваться во внутренние дела нашей соседней, союзной Белоруссии. Мы этого делать не будем», – сказал Песков.

Ранее Тихановская во время выступления по видеосвязи перед Европарламентом заявила, что в Белоруссии идет мирная революция. «Белоруссия проснулась. Мы больше не оппозиция. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция. Революция в Белоруссии не является геополитической по своей природе», – сообщила она.

До этого Тихановская провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. На встрече она выразила готовность разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти.

Представители штаба Тихановской подали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение ЦИК об утверждении результатов президентских выборов в республике. В тот же день Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии на новых выборах.

Также штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.