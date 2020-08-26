Forbes подсчитал доходы российских блогеров в Instagram

26.08.2020, 13:08, Новости дня

Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских блогеров, которые больше всего заработали на рекламе в Instagram. Возглавила рейтинг телеведущая Ксения Собчак с заработком в 1,48 млн долларов.

В список вошли 15 человек. Так, на первом месте находится Собчак, ее доход от рекламы составил 1,48 млн долларов, у нее 7,7 млн подписчиков.

«За прошедший год она второй раз вышла замуж, запустила шоу на «Первом канале» и нарастила аудиторию. Спектр брендов, которые она рекламирует, широк», – сообщается на сайте издания.

Следом идут певица Полина Гагарина 0,89 млн долларов дохода и 8,4 млн подписчиками. Видеоблогер Ида Галич расположилась на третьем месте, она заработала 0,85 млн долларов на рекламе, у нее 7,1 млн подписчиков.

Также в пятерку вошли телеведущая Ксения Бородина (15,4 млн подчисчиков, 0,77 млн долларов дохода) и певица Алина Левда (5,3 млн подчисчиков, 0,76 млн долларов дохода).

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева с 17,7 млн подписчиков заработала 0,61 млн долларов, доход блогера Валерии Чекалиной с 6,5 млн подписчиков составил 0,61 млн долларов.

Далее следуют телеведущая Регина Тодоренко (8,6 млн подписчиков, доход – 0,6 млн долларов), певица Елена Темникова (5,2 млн подписчиков, доход – 0,6 млн долларов).

Десятку рейтинга замкнул боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов (21,2 млн подписчиков, доход – 0,6 млн долларов).

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