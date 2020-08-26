 

Байден обещает летальное вооружение Украине

26.08.2020, 12:50, Новости дня

Кандидат в президенты США Джо Байден в случае победы на выборах обещает предоставить Украине летальное вооружение.

Об этом сказано в его заявлении по поводу 29-й годовщины независимости Украины.

«Как президент я дам понять Кремлю, что он должен прекратить агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена – Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное оружие,» – заявил он.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Стало известно, как, по мнению ФСБ, Сафронов передавал секретные данные

23.08 / Правоохранители не исключили возможность причастности боевиков в Ингушетии к убийству росгвардейца

21.08 / Зеленский рассказал, как «вернуть Крым быстрее»

12.08 / Два самолета минобороны РФ заметили в аэропорту Минска

17.07 / Топливо из накренившегося из-за шторма судна попало в Байкал

04.07 / СК обжаловал решение об отмене уголовного дела против следователя центрального аппарата

12.08 / В Совфеде предостерегли Лукашенко от выдачи россиян Украине

20.07 / Третьякова поддержала легализацию секс-индустрии в Украине

07.07 / Помпео – США изучают вопрос о запрете TikTok

14.08 / Андрей Суздальцев: Признание о «московских кукловодах» протестов в Белоруссии выбито под пытками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска