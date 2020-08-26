Байден обещает летальное вооружение Украине

26.08.2020, 12:50, Новости дня

Кандидат в президенты США Джо Байден в случае победы на выборах обещает предоставить Украине летальное вооружение.

Об этом сказано в его заявлении по поводу 29-й годовщины независимости Украины.

«Как президент я дам понять Кремлю, что он должен прекратить агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена – Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное оружие,» – заявил он.