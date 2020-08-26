Китай обвинил США в отправке самолета-разведчика для наблюдения за учениями

26.08.2020, 12:50, Новости дня

Пекин обвинил США в том, что они направили самолет-разведчик U-2 в закрытую для полетов зону, чтобы «проникнуть» на учения, которые проводит Китай.

Представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что высотный американский самолет-разведчик вошел в воздушное пространство, которое Пекин объявил закрытым на время учений командования Северного театра Народно-освободительной армии Китая.

«Нарушение серьезно помешало нормальному ходу учений и боевой подготовки, и нарушило правила поведения для обеспечения безопасности в воздухе и на море, согласованные Китаем и США, а также соответствующую международную практику», – заявил У Цянь.

«Действия США могли легко привести к просчетам и даже инцидентам», – добавил он.