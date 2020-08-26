В Москве в жилом доме произошел взрыв

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26.08.2020, 9:15, Новости дня

В жилом доме на улице Кубинка в Москве (Россия) случился взрыв, на трех этажах дома возник пожар. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На место выехали значительные силы пожарных, с верхних этажей люди просят о помощи, добавил источник.

По его данным, число пострадавших составило пять человек – двоих доставили в больницу, еще троих осматривают медики.

Кроме того, источник уточнил, что спасены 16 человек. Он также добавил, что кухонная утварь и бытовая техника кухни квартиры, где произошел взрыв, разбросало по всему двору жилого дома.

Ранее сообщалось об одной пострадавшей. “Женщина получила травмы, была передана медикам, которые ее сейчас осматривают”, – сказал собеседник агентства.

Видео пожара в доме опубликовано в Instagram moscowsos.

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В Москве на улице Кубинка взрыв (т.н. хлопок) в доме. Горят несколько квартир. Три человека оказались заблокированы на третьем этаже Есть пострадавшие. Очевидцы рассказывают, что от взрыва одну женщину выкинуло прямо из окна. #москва #взрыв #кубинка

Публикация от МОСКВА • MoscowSOS (@moscowsos) 26 Авг 2020 в 12:10 PDT

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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