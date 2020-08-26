 

Объявлены цены на гибридный Renault Megane E-Tech

26.08.2020, 9:44, Новости дня

Сегодня озвучили стоимость новой гибридной модели Renault Megane E-Tech, которая ранее никогда не выпускалась на публику.

В свою очередь, модель изначально поступит в продажу на рынок Великобритании. Всего на рынок поступят три разные комплектации, которые имеют модернизированный внешний вид и улучшенный функционал. В базовой версии новинка имеет светодиодную оптику, увеличенные колесные диски, а также цифровую панель приборов. Такая комплектация оценена в 19 тысяч фунтов.

Что касается гибридной модификации E-Tech, то она подразумевает 1,6-литровый бензиновый мотор, а также электрическую установку с общей мощностью 158 л.с. Новинка может преодолеть на полном заряде батареи до 50 километров пути. Стоимость гибридной новинки E-Tech равна 30,6 тысяч фунтов.



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