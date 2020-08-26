Представлена тюнинг-версия модели Volkswagen Polo

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26.08.2020, 8:11, Новости дня

Пользователям стали доступны снимки обновленного седана Volkswagen Polo, над которым потрудились специалисты тюнинг-ателье.

В свою очередь, предложенный экземпляр отличается от базовой версии модернизированными бамперами, крупными воздухозаборниками и некоторыми другими особенностями. Вместе с тем решетка радиатора сохранила оригинальное исполнение. Более высокий вид кузову придают увеличенные колесные арки.

Также модернизация коснулась выхлопной системы, которая имеет современный и спортивный вид. На крышке багажника установлен небольшой спойлер, придающий агрессивный вид автомобилю. Технические характеристики транспортного средства на данный момент остаются неизвестными.



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