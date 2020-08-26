Губернатор Висконсина ввел чрезвычайное положение после беспорядков в Кеноше

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26.08.2020, 7:45, Новости дня

Губернатор Висконсина Тони Эверс ввел чрезвычайное положение после того как в городе, где полиция ранила чернокожего мужчину, десятки зданий были подожжены, а предприятия подверглись вандализму.

Чрезвычайное положение было введено после второй ночи протестов в Кеноше.

Эверс также увеличил до 250 число военнослужащих Национальной гвардии, направленных для поддержки правоохранительных органов округа Кеноша.

«Мы не можем допустить продолжения цикла системного расизма и несправедливости, – сказал он. – Мы также не можем продолжать идти по этому пути ущерба и разрушений».

Во вторник врачи прооперировали раненого Джейкоба Блейка, у которого был поврежден спинной мозг, разрушен позвонок, а также пострадали желудок, почка и печень, сообщил его адвокат Патрик Салви на пресс-конференции.

«Потребуется чудо, чтобы Джейкоб Блейк-младший снова смог ходить», – заявил еще один его адвокат, Бен Крамб.

Адвокаты сообщили, что они планируют подать гражданский иск о привлечении полиции к ответственности и выделении необходимых ресурсов для восстановления здоровья Блейка.



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