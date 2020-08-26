 

Путин поручил взять под контроль работу коллекторов

26.08.2020, 7:08, Новости дня

Действия коллекторов иногда переходят всякие границы, ситуацию нужно брать под контроль, сообщил президент Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.

«Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано. Потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

В свою очередь Аристов отметил, что доложит поручение министру и в ближайшие сроки постарается завершить эту работу. 

«Предложения по дополнительной численности и дополнительному финансированию тоже будут представлены в кратчайшие сроки», – добавил он.

Ранее в Минюсте сообщили, что сотрудникам коллекторских агентств, кредитных и микрокредитных организаций, которые работают с гражданами, введут индивидуальные идентификационные коды, чтобы можно было установить конкретного человека, который общался с должником. 

В апреле сообщалось, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина поддерживает дальнейшее ужесточение контроля за микрофинансовыми и коллекторскими организациями, но выступает против их запрета.



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