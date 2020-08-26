Совбез ООН отказался возобновлять санкции против Ирана

26.08.2020, 1:55, Новости дня

Председатель Совета Безопасности ООН заявил во вторник, что в Совете, в состав которого входят 15 государств, нет консенсуса по поводу восстановления международных санкций против Ирана и что он не будет предпринимать дальнейших действий по их повторному введению, на чем настаивают США

«Для меня очевидно, что есть одно государство, которое занимает определенную позицию по этому вопросу, в то время как существует значительное число членов [CБ ООН], которые придерживаются противоположных взглядов, – сказал председатель СБ ООН, постпред Индонезии Дайан Триансиах Джани, – На мой взгляд, в СБ нет консенсуса. Таким образом, председатель не в состоянии предпринимать дальнейшие действия».

На прошлой неделе госсекретарь Майк Помпео прибыл в Нью-Йорк и лично уведомил Организацию Объединенных Наций о том, что Соединенные Штаты запускают механизм в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, которая закрепила ядерную сделку 2015 года в международном праве, и произведет «откат» санкций против Ирана.

Но другие участники сделки немедленно возмутились, заявив, что США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в мае 2018 года и поэтому отказались от своего права запускать какие-либо процессы в соглашении. Вашингтон отвергает эту интерпретацию, заявляя, что США могут возобновить санкции, будучи одним из государств, поддержавших соответствующую резолюцию СБ ООН.

14 августа США представили на голосование в Совбезе ООН резолюцию о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, которое, согласно условиям СВПД, истекает 18 октября. Эта инициатива провалилась, только один член СБ ООН, Доминиканская Республика, поддержала резолюцию. Затем администрация Трампа инициировала «откат», чтобы вновь ввести эмбарго, а также ряд других санкций.

Постпред США в ООН Келли Крафт заявила во вторник о том, что она сожалеет, «что другие члены этого Совета запутались и теперь оказались в компании террористов».

Как заявил заместитель постпреда Германии в ООН Гюнтер Зауттер, «ядерная сделка с Ираном не идеальна, но она продолжает оставаться лучшим инструментом, имеющимся у международного сообщества для предотвращения гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке».

Посол России в ООН Василий Небензя выразил надежду, что нынешнее решение Совбеза приведет к тому, что США воздержатся от дальнейших шагов по инициированию восстановления санкций ООН против Тегерана.

Остальные участники СВПД призвали Иран как можно скорее вернуться к соблюдению условий сделки.