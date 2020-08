Кеннет Яловиц: Москва заняла выжидательную позицию в отношении Беларуси

26.08.2020

Во вторник, 25 августа, замгоссекретаря США Стивен Биган встретился в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Среди ряда вопросов, в повестку переговоров входило обсуждение ситуации в Беларуси. После встречи посольство США в России кратко сообщило в своем твиттер-аккаунте, что представитель Госдепартамента США «осудил применение насилия против белорусского народа и выразил поддержку суверенитета Беларуси и права народа на самоопределение».

По итогам встречи МИД РФ опубликовал на своей странице комментарии Сергея Лаврова, данные в интервью российскому «Первому каналу». В нем министр иностранных дел РФ подчеркнул, что российская сторона не поддерживает предложение западных стран по созданию посреднической миссии между оппозицией и властями Беларуси, считая это попыткой навязывания посредников извне. Население страны само может «определить те формы, в которых может быть организован общенациональный диалог», сказал Лавров.

При этом, если США поддерживают вступление «Координационного Совета» в диалог с властями в Беларуси, то с российской точки зрения легитимность Совета вызывает вопросы. Министр РФ также повторил видение того, что вариантом разрешения проблемы может быть проведение конституционной реформы Беларуси с последующей организацией выборов. Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что демонстрации в стране проходят мирно, подчеркнув, что это «должно поддерживаться западными странами». Российская сторона предостерегла США и Евросоюз от введения санкций по отношению к Беларуси.

Кеннет Яловиц: Кремль занимает выжидательную позицию в отношении Беларуси

Бывший посол США в Беларуси и научный сотрудник Института Кеннана Кеннет Яловиц (Kenneth Yalowitz, Kennan Institute) считает, что хотя российская сторона продолжает поддерживать Лукашенко, Кремль занял выжидательную позицию в отношении развития событий в Беларуси.

«Я уверен, что они думают сейчас, что надо подождать и посмотреть, удержится ли Лукашенко. Скорее всего, они думают, что, вероятно, так и будет, но в результате он будет более еще ослаблен и, следовательно, будет больше обязан Москве, – говорит бывший посол США в Беларуси. – Лукашенко им понятен. И как бы сложно с ним не было, для них лучше иметь дело с ним, чем с чем-то неизвестным. Даже если этот неизвестный может иметь позитивные взгляды на отношения с Россией. Я не думаю, что они хотят рисковать, поэтому они поддерживают Лукашенко, хотя и довольно прохладно».

При этом, добавляет Кеннет Яловиц, Вашингтон также выбрал стратегию ожидания: «Я думаю, что обе стороны сейчас прибегли к своего рода выжидательной игре, чтобы увидеть, как будут развиваться события. Но то, чего мы не хотим больше всего, так это вооруженного конфликта в Беларуси. Я думаю, это не будет в чьих-либо интересах, и это главный аргумент, который мы приводим россиянам».

«Я предполагаю, что Стивен Биган мог сказать Лаврову, что военное вмешательство не в ваших интересах. Народ Беларуси выступает за демократию и за свободные выборы, он не требует присоединения к НАТО или Европейскому Союзу. Люди просто хотят прозрачности и ухода Лукашенко. И если вы вмешаетесь, вы можете создать еще одну зону конфликта, и нам этого не нужно. Кроме того, вы также можете настроить против себя белорусское население – точно так же, как ваше вмешательство в Украину настроило против украинское население», – говорит эксперт.

В плане рычагов на Россию, именно эти аргументы, а не возможная угроза усиления санкций, являются ключевыми, считает Яловиц.

«Они пережили очень жесткие санкции. Это нанесло вред, но я не думаю, что одних санкций здесь достаточно», – полагает эксперт.

Другим рычагом давления может стать тот аргумент, что если Россия прибегнет к военному вмешательству в Беларусь, то политически это сделает практически невозможным для администрации США продолжать сотрудничество с Москвой в ряде сфер. В том числе, по вопросам контроля над вооружениями, в чем последняя заинтересована, отмечает Яловиц.

Что касается Александра Лукашенко, то он будет стараться удержаться у власти, о чем явно говорит его отказ от диалога с оппозицией и арест ряда членов «Координационного Совета».

«Он пытается переждать, и выбрал позицию, схожую с тактикой Мадуро в Венесуэле. То есть, прежде всего действовать, чтобы силы безопасности оставались ему верными, со временем сломить оппозицию и таким образом остаться у власти», – считает аналитик.

Сила и продолжение оппозиционного движения, наряду с международной поддержкой, является ключевым для возможной передачи власти и организации новых выборов в стране, добавляет Кеннет Яловиц. Однако, в то время как США высказывают поддержку мирного разрешения ситуации и осуждают насилие, Вашингтон до сих пор не признал Светлану Тихановскую лидером страны. В случае с Венесуэлой, США признали лидера оппозиции Хуано Гуайдо временным президентом страны.

«Такое признание оппозиции – это очень важный шаг. И думаю, что мы сдержаны в этом вопросе, потому что это может спровоцировать гражданскую войну в Беларуси», – подчеркивает экс-посол США в Беларуси и научный сотрудник Института Кеннана.

Если сейчас есть надежда на то, что Лукашенко в какой-то момент может уйти, то в случае признания Светланы Тихановской президентом Беларуси, противостояние со стороны режима, в том числе рост репрессий и насилия против участников оппозиционного движения, может еще больше усилиться, добавляет он.

Ситуации в Беларуси должна быть разрешена мирным путем, резюмирует Кеннет Яловиц.