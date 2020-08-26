 

Священник из Челябинска объяснил, почему россияне не будут богатыми

26.08.2020, 0:48, Новости дня

Священник из Челябинска Владимир Панарин в социальной сети обратился к подписчикам и объяснил, почему россиянам, по его мнению, никогда не будут богатыми.

Панарин известен в TikTok под псевдонимом Popbloger. На своей странице священник часто отвечает на вопросы пользователей, читает стихи и старается объяснить понятным языком сложные явления, связанные с православием и верой. Так, в одном из видео батюшка объяснил пользователям, почему россиянам не видать богатой жизни.

«Потому что Господь нас бережет от этого дела, потому что богатство земное развращает сердца», – рассказал священник.

По его мнению, чем беднее человек, тем он охотнее делится нажитым с нуждающимися, а богатые люди редко с кем-то делятся.

Он выразил уверенность, что «Господь прежде всего хочет, чтобы люди искали Царство Небесное». «И все, что есть у россиян – это проявление заботы Бога», – сказал он в видеобращении.

Напомним, в июле более 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство. Соответствующая петиция опубликована на сайте Millionaires for Humanity. Документ подписали режиссер Эбигейл Дисней (наследница Уолта Диснея), сценарист и кинорежиссер Ричард Кертис, основатель кондитерской компании Ben & Jerry’s Джерри Гринфилд и другие.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год с 13% до 15%. Как отметил президент, налогом будет облагаться та сумма, которая превышает 5 млн рублей. Планируется, что государство дополнительно получит 60 млрд рублей. Эти средства направят на лечение тяжелобольных детей.

Кроме того, в РФ уже несколько лет действует так называемый налог на роскошь.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих

16.07 / В Париже возобновил работу Disneyland

28.07 / В Петербурге произошло столкновение поездов

15.07 / Замгендиректора «Почты России» не признал вину

26.07 / Le Figaro – решение по Айя-Софии поставило крест на мечтах о светской и либеральной Турции

27.06 / Губернаторы Архангельской и Ленинградской областей проголосовали по поправкам к Конституции

04.08 / Американская военная база в Греции угрожает турецким проливам

15.08 / На могиле Цоя в Петербурге собрались тысячи фанатов

16.08 / Лукашенко оценил возможность проведения новых выборов в Белоруссии

08.08 / В Беларуси задержали члена штаба главной оппонентки Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска