 

The Bell рассказал о эвакуации сотрудников «Яндекса» из Беларуси

26.08.2020, 0:28, Новости дня

Российский поисковик “Яндекс” вывез из Беларуси часть сотрудников своего местного офиса. На фоне политического кризиса о возможном сокращении инвестиций в стране объявил владелец созданного в стране сервиса Viber. Об этом сообщают The Bell и русская версия журнала Forbes.

Организовать вывоз сотрудников “Яндексу” пришлось после обысков в офисе компании и Uber в середине августа. Тогда офисы обыскивали сотрудники управления МВД по борьбе с организованной преступностью, что они искали — не сообщается.

Гендиректор владельца Viber Джамел Агауа рассказал Forbes, что офис закрывался после обысков в “Яндексе”. “Мы решили эвакуировать наш офис ради безопасности. Потому что мы не знали, почему эти люди захватили офисы, мы не знали, было ли это связано с политикой”, — говорит Агауа.

Офис уже открыт, но Агауа заявил, что компания задумалась о сокращении инвестиций в Беларусь. "Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе”, — сказал он.

За день до обысков в “Яндексе” ряд белорусских IT-компаний подписали открытое письмо, в котором потребовали у властей прекратить насилие, освободить задержанных и провести новые президентские выборы. “Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости", — говорилось в тексте.



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