 

Зеленский: Я не боюсь прямого диалога с Путиным

26.08.2020, 0:19, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews, вышедшем 25 августа, заявил о прямом общении с президентом России Владимиром Путиным, которое происходит, когда это “необходимо”. По словам Зеленского, последний такой разговор состоялся перед введением режима тишины на Донбассе.

Зеленский отметил, что соблюдение перемирия в течение месяца доказывает результативность такого президентского общения.

“Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны – это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога – не будет и результата. Это я понимаю очень ясно. Если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо, не будет и мирного результата. Я в этом убежден”, – сказал Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. 

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

Завершение войны было одним из предвыборных обещаний Зеленского.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Генпрокуратура взяла дело Ефремова на контроль

02.08 / В ОАЭ начала работу первая арабская атомная электростанция

25.06 / Bloomberg заявило о сокращении экспорта нефти Urals в июле на 40%

03.07 / VOAэкспресс 2 июля 2020

23.08 / Глава Всемирной продовольственной программы ООН заявил о риске голода “библейских масштабов” в связи с пандемией COVID-19

16.07 / В мире: Как можно примирить Азербайджан и Армению

31.07 / Фигурант дела Шеремета Антоненко: Следственный эксперимент готов пройти, если не будут водить на цепи, как Юлю Кузьменко

29.06 / В Тольятти водитель на машине без номеров сбил троих человек

11.07 / В этом году с самыми масштабными учениями в Европе у США не задалось — уже планируют на следующий, но скромнее

10.08 / В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска