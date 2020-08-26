 

Азербайджан анонсировал новые поставки нефти в Белоруссию

26.08.2020, 0:08, Новости дня

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена отправить в Белоруссию танкер с 94 тоннами нефти, об этом сообщили в пресс-службе SOCAR.

«Сделка о поставке партии нефти была согласована несколько недель назад. Белорусская сторона запросила 93-94 тыс. тонн. Завтра или послезавтра из турецкого порта Джейхан будет отгружена партия азербайджанской нефти для Белоруссии объемом 94 тыс. тонн», – сказал представитель SOCAR, передает ТАСС.

Танкер отправится 26 августа из порта Джейхан, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

В первой половине июня на белорусские НПЗ «Нафтан» начала поступать американская нефть, закупленная республикой. Также Белоруссия в этом году закупила норвежскую и азербайджанскую нефть через порты Клайпеды и Одессы. В апреле Минск договорился о прокачке нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши.

В Москве заявили, что закупки нефти Белоруссией у США и Азербайджана – это суверенное право республики.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / ВОЗ объяснила новую вспышку коронавируса в Европе поведением молодежи

17.08 / Кузнецова рассказала о состоянии младенца, которым жонглировал отец

20.07 / Кремль спросили о якобы скрывающемся в РФ бывшем топ-менеджере Wirecard

29.06 / Shell счел факт завершения «Северного потока – 2» важнее сроков окончания работ

23.08 / Поветкин стал временным чемпионом мира WBC в супертяжелом весе

11.08 / “Белорусы, прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади”. Тихановская записала еще одно видеообращение

25.07 / В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

26.06 / В Финляндии заявили, что границу с Россией откроют для туристов в последнюю очередь

04.07 / Общество: Русская деревня избавилась от повального пьянства

11.08 / Аргентина возложила «большие надежды» на российскую вакцину от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска