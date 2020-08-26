 

Латвия пригрозила прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией

26.08.2020, 0:08, Новости дня

Латвия прекратит покупать и продавать электроэнергию Белоруссии в случае запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Оcтровце, сообщил во вторник премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

«Учитывая развитие событий в Белоруссии и вытекающие из этого вопросы ядерной безопасности, мы решили, если Белоруссия запустит БелАЭС в Оcтровце, то мы прекратим торговлю электроэнергией с Белоруссией», – передает ТАСС его слова.

Кариньш при этом отметил, что в этом случае Латвия, возможно, будет торговать электроэнергией с третьими странами, используя латвийско-российское межсоединение. «Наше решение означает, что через это соединение мы не будем покупать белорусскую электроэнергию. Это не исключает того, что мы продолжим торговать – покупать и продавать – российской электроэнергией, мы просто в таком случае исключаем белорусскую электроэнергию через это соединение», – добавил он.

По его словам, на данный момент не ясно, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами.

Уточняется, что решением этого вопроса займется Министерство экономики Латвии, разработав конкретную методологию в сотрудничестве с коллегами из Эстонии, Литвы и Еврокомиссией.

Литва призвала Белоруссию остановить работы по пуску БелАЭС пока не будут применены  рекомендации по итогам стресс-тестов, проведенных Минском совместно с Европейской комиссией в лице Европейской группы по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG).

7 августа в реактор энергоблока №1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива, означающая старт операций по его пуску.



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