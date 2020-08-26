 

Земан госпитализирован и готовится к операции

26.08.2020, 0:08, Новости дня

Президент Чехии Милош Земан госпитализирован из-за травмы руки, сообщил его пресс-секретарь Иржи Овчачек.

Земан доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге, ему «будет проведена операция». Овчачек подчеркнул, что жизнь президента вне опасности, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря, Земан «находится в контакте с семьей и сотрудниками» своей администрации.

Земану 75 лет, он уже долгое время жалуется на болезни ног. Нынешняя травма могла быть вызвана падением, передает РИА «Новости». 



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