Земан госпитализирован и готовится к операции
26.08.2020, 0:08, Новости дня
Президент Чехии Милош Земан госпитализирован из-за травмы руки, сообщил его пресс-секретарь Иржи Овчачек.
Земан доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге, ему «будет проведена операция». Овчачек подчеркнул, что жизнь президента вне опасности, передает ТАСС.
По словам пресс-секретаря, Земан «находится в контакте с семьей и сотрудниками» своей администрации.
Земану 75 лет, он уже долгое время жалуется на болезни ног. Нынешняя травма могла быть вызвана падением, передает РИА «Новости».
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