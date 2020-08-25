Багдад обещал защищать войска США от союзников Ирана в Ираке

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25.08.2020, 23:48, Новости дня

Ирак обещал западным силам защиту от действующих в стране вооруженных формирований, поддерживаемых Ираном, сообщил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.

По его словам, Ирак «обязался защищать» силы США и «других иностранных гостей». Ирак и США «подтвердили приверженность долгосрочному стратегическому партнерству». Стороны смогли «преобразовать общее видение в более детальную «дорожную карту» укрепления партнерства», сказал Худ.

По его словам, американская сторона поддерживает «стабильный, суверенный и процветающий Ирак», передает ТАСС.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Копли подтвердил, что американские войска будут в обозримом будущем оставаться в Ираке. При этом США в Ираке «переходят к новому этапу в кампании» борьбы против террористической организации «Исламское государство». Американская сторона собирается сосредоточиться на подготовке местных сил безопасности, разведке и воздушной поддержке.

«Мы все, безусловно, ждем дня, когда поддержка коалиции больше не потребуется», – сказал он, добавив, что глава американского государства Дональд Трамп «отдал распоряжение как можно скорее сократить уровень» сил США в Ираке.

Однако американские силы останутся в Ираке, «пока задача не окажется выполнена», сказал дипломат.

Напомним, США решили вывести войска с территории военной базы под Багдадом из-за обстрелов со стороны шиитских вооруженных формирований «Аль-Хашд аш-Шааби».



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