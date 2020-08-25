Трамп номинирует Чэда Вулфа на пост министра внутренней безопасности

25.08.2020, 23:00, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что номинирует Чэда Вулфа, являющегося и.о. главы Министерства внутренней безопасности, на пост министра, с тем, чтобы тот возглавил ведомство на постоянной основе.

Президент написал в «Твиттере», что рад сообщить американской общественности о том, что Чэд Вулф будет выдвинут на пост главы МВБ.

Напомним, что проблема иммиграции является одной из ключевых для президентства Трампа, а МВБ играет центральную роль в решении этой проблемы.

Ранее демократы в Конгрессе утверждали, что при назначении Вулфа и.о. главы министерства не были должным образом соблюдены нормы федерального законодательства и призывали Вулфа и заместителя руководителя ведомства Кена Кучинелли уйти в отставку.

Прежде, чем стать и.о. главы МВБ, Вулф руководил в нем отделом стратегии, политики и планирования.

Чэд Вулф сыграл важную роль в усилиях администрации Трампа по наведению порядка в связи с событиями в Портленде, штат Орегон.