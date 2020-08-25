Эксперт разъяснил призыв Бориса Джонсона к британцам не стыдиться рабовладельческого прошлого

25.08.2020, 22:08, Новости дня

Образ мышления британского общества остается имперским, империя является важнейшей частью английской идентичности, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он отреагировал на заявление премьера Великобритании Бориса Джонсона, который призвал соотечественников не стыдиться прошлого, пусть даже и рабовладельческого.

«Борис Джонсон, будучи на высоком государственном посту и видной публичной должности, тем не менее, не считает нужным подделываться под общее течение и все-таки отстаивает свои взгляды. Джонсон – консерватор по убеждению и партия у него консервативная. До премьерства он достаточно четко и ясно проявлял эти взгляды. То, что он фактически стал лидером движения за выход Великобритании из ЕС, тоже показывает, что это его мировоззрение», – считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал британцев перестать стыдиться своей истории и не заниматься самобичеванием. Так он отреагировал на сообщения о том, что Би-Би-Си рассматривает возможность исключения из концертной программы BBC Proms нескольких патриотических песен, которые, как считается, могут ассоциироваться с колониализмом и рабовладельческой эпохой.

По словам Лукьянова, кампания покаяния за колониальное прошлое, которая идет на Западе, и в Великобритании в частности – «это давняя история». «Интеллектуальная традиция, которая осуждает колониализм, появилась еще при колониализме, – отметил эксперт. – По мере распада британской колониальной империи всегда были силы, которые говорили о том, что такой распад исторически неизбежен и необходим. В Англии тяжело переживали этот процесс, в стране были всякого рода интеллектуальные метания в правую и в левую сторону».

«При этом такого уж откровенного самобичевания до последнего времени не было, – подчеркнул Лукьянов. – Было постепенное переосмысление прошлого, осуждение наименее неприглядных сторон этого колониализма, но при этом нельзя сказать, что британцы стыдились своего колониального прошлого».

Лукьянов пояснил, что ситуация меняется в силу изменения демографического и этнического состава Соединенного королевства. «Выходцы из бывших британских колоний составляют довольно большую часть современного английского общества. А колониальная история для них – это совсем другое. В США эта волна леволиберального толка в отношении своего прошлого стала своего рода ответом на подъем правопопулистских сил в предыдущие 10-15 лет. Маятник пошел в другую сторону. Правые популисты апеллируют к прошлому, как к модели, а левые либералы им говорят: «Вот она ваша модель, посмотрите, какой она была на самом деле», – подчеркнул эксперт.

Однако образ мышления британского общества остается имперским в том плане, что «империя является важнейшей частью идентичности», отметил политолог. «После выхода Великобритании из Евросоюза сторонники Brexit говорили о глобальной роли страны. А глобальная роль – это хочешь не хочешь – имперское прошлое», – подытожил Лукьянов.

Волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе после митингов за права чернокожих. Были снесены десятки статуй конфедератам. Так, в Бристоле вандалы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в 17-м веке занимался работорговлей.