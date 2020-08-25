Капитан ФК «Манчестер Юнайтед» получил условный срок в Греции за драку

25.08.2020, 22:08, Новости дня

Суд в Греции приговорил к условному сроку капитана английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, сообщают информационные агентства.

На прошлой неделе Магуайр, его брат и друг стали участниками потасовки возле бара на острове Миконос. При задержании они оказали сопротивление полиции, передает ТАСС.

Магуайр вышел из-под стражи через два дня после задержания и вернулся в Великобританию. В греческом суде его представлял адвокат.

В суде Магуайра признали виновным в нанесении побоев, попытке дачи взятки, нападении на полицейских и оскорблениях в ходе ареста. Сам Магуайр не признает вину и собирается подать апелляцию.

По версии защиты футболиста, драка произошла из-за того, что неизвестные вкололи его сестре некое вещество, после которого она потеряла сознание и была госпитализирована. Магуайр настаивал, чтобы его отвезти в больницу, но футболиста доставили в полицейский участок.

Во вторник его вызвали в сборную Англии для участия в матчах Лиги наций в сентябре.

Магуайр играет за «Манчестер Юнайтед» уже год. Он перешел в клуб из «Лестера» за 87 млн евро, что стало самым дорогим трансфером защитника в истории футбола.