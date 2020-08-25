Зеленский назначил нового руководителя силовой операции в Донбассе
25.08.2020, 21:48, Новости дня
Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя силовой операции в Донбассе.
Командующим силами специальных операций ВСУ назначен генерал-майор Григорий Галаган, он заменит Игоря Лунева. Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского президента.
Лунев был назначен командующим силами специальных операций в 2016 году.
Напомним, Киев также назначил нового главу делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Украинскую делегацию возглавил первый президент Украины Леонид Кравчук.
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