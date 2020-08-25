Биган и Лавров обсудили ситуацию в Беларуси

25.08.2020, 21:40, Новости дня

Замгоссекретаря США Стивен Биган во вторник провел в Москве переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В повестку дня переговоров входило обсуждение ситуации в Беларуси.

По завершении встречи российский МИД заявил, что предостерег США и Евросоюз от введения санкций по отношению к Беларуси, являющейся союзником России, и вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Глава МИД России Сергей Лавров (архивное фото)

Накануне Стивен Биган встретился в Вильнюсе с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, министром обороны Раймундасом Кароблисом и другими литовскими официальными лицами, сообщил Госдепартамент.

В сообщении внешнеполитического ведомства США отмечается, что Стивен Биган обсудил с представителями руководства Литвы ситуацию в Беларуси, вопросы, связанные с противостоянием угрозам со стороны России и КНР, а также проблемы продвижения прав человека и демократии.

США подтвердили прочность американо-литовской дружбы и приверженность двух стран делу обеспечения безопасности, а также общих экономических и глобальных интересов.

Замгоссекретаря США встретился также с белорусским оппозиционным лидером Светланой Тихановской для обсуждения положения в Беларуси и, в частности, вопроса о том, как гражданское общество может укрепить демократию и ситуацию с соблюдением прав человека в этой стране.

Биган подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Беларуси, а также суверенному праву ее народа выбирать своих лидеров и определять свое будущее, отмечается в заявлении Госдепартамента.

СМИ сообщают также, что в ходе визита в Литву замгоссекретаря США почтил память Кастуся Калиновского и других героев восстания 1863-1864 гг., похороненных на кладбище Росы.

Напомним, что Стивен Биган совершает турне, включающее посещение Литвы, России и Украины, встречаясь с представителями высшего руководства этих стран для обсуждения широкого круга региональных и международных проблем.

27 августа Биган посетит Вену, чтобы обсудить проблемы региональной безопасности и прав человека с коллегами по ОБСЕ.