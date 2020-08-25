 

США обеспокоены предварительными выводами немецких медиков об отравлении Навального

25.08.2020, 20:16, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по поводу предварительного заключения немецких медиков относительно состояния российского оппозиционера Алексея Навального.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены предварительными выводами немецких специалистов-медиков о том, что активист российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен, – говорится в заявлении Помпео. – Если эти сообщения окажутся точными, то США поддержат призыв Евросоюза о проведении всеобъемлющего расследования и выражают готовность оказать помощь».

«Семья господина Навального и российский народ заслуживают возможности увидеть проведение полномасштабного и транспарентного расследования и привлечение к ответственности тех, кто вовлечен (в отравление Алексея Навального). Наши мысли – с семьей господина Навальным, и мы надеемся на его полное выздоровление», – подчеркнул госсекретарь США.

Ситуацию прокомментировал посол США в России Джон Салливан.

«Результаты клинических исследований, проведенных немецкими врачами, показывают, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен на прошлой неделе, – констатировал в «Твиттере» посол. – Полученные данные медобследования Алексея Навального говорят о необходимости незамедлительного, всестороннего и прозрачного расследования со стороны российских властей, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стоит за этим преступлением».



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