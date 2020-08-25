Швейцарский производитель Lindt ответил на обвинения ФАС

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25.08.2020, 20:08, Новости дня

Производитель шоколада Lindt заявляет, что поставляемая им в Россию продукция полностью соответствует тем же стандартам качества, что и продукция, поставляемая в остальные страны Европы и мира, говорится в заявлении производителя.

«Lindt & Sprungli может подтвердить, что вся продукция под брендом Lindt, поставляемая нами в Российскую Федерацию, полностью соответствует тем же стандартам качества, что и продукция, поставляемая в остальные страны Европы и мира. Вся продукция, реализуемая Lindt на российском рынке, производится на наших фабриках, расположенных в Европе», – передает РИА «Новости» заявление компании.

Производитель указывает, что использует стандартизованную рецептуру для продукции независимо от места производства или страны, в которой она будет реализовываться, при этом на фабриках компании отсутствуют специальные мощности или технологические линии для производства продукции, предназначенной для РФ или какой-либо другой страны, а для выпуска продукции используются ингредиенты единообразного качества.

«Мы провели независимое исследование образцов разных видов шоколада Lindt, приобретенных в РФ и в пяти странах Европы, и получили экспертное заключение специалистов одной из ведущих российских научно-исследовательских организаций в области пищевой промышленности. Это экспертное заключение подтверждает, что все исследованные образцы шоколада Lindt, приобретенные в Российской Федерации и в странах Западной Европы, соответствуют требованиям, предъявляемым в РФ к стандартам качества шоколадной продукции, а также что существенные различия физико-химических показателей образцов шоколада Lindt одного наименования, приобретенных в странах Западной Европы и в Российской Федерации, отсутствуют», – информирует компания.

Lindt также указывает, что предоставила в ФАС необходимые сведения для подтверждения того, что ее деятельность полностью соответствует антимонопольному законодательству.

«Мы сожалеем, что, несмотря на это, ФАС РФ приняла решение о возбуждении дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Мы остаемся полностью открытыми к диалогу с российскими государственными органами. Уверены, что в скором времени сумеем разрешить все возможные обеспокоенности, имеющиеся у антимонопольного органа, в рамках официальной процедуры рассмотрения антимонопольного дела», – добавляется в заявлении.

«Кроме того, мы защищаем свои права в соответствии с местным законодательством в рамках судебного процесса, одновременно поддерживая открытый диалог с представителями ФАС России», – информирует компания.

Ранее во вторник ФАС возбудила дело против производителя шоколада Lindt.

Блогер Олег Сирота заявил газете ВЗГЛЯД, что в РФ недостаточно высокие стандарты качества, поэтому такие производители, как швейцарская компания Lindt, позволяют изготавливать изделия, отличные от продаваемых в Западной Европе.

В декабре прошлого года ФАС выдвинула предупреждение компаниям Lindt, Procter&Gamble и Henkel, поскольку они допускают «двойные стандарты» качества товаров для РФ и Евросоюза. Henkel требование регулятора исполнила, в то время как компания Procter&Gamble оставила все как прежде, в результате было возбуждено дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».



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