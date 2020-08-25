 

В Белоруссии задержали более 20 сотрудников «Гродно Азот»

25.08.2020, 19:08, Новости дня

Свыше 20 работников ОАО «Гродно Азот» задержали и доставили в РОВД города Гродно, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Действительно, есть задержанные, это [задержание] было около 40 минут назад. Более 20 человек доставлены в РОВД в рамках административного процесса», – сообщила Чемоданова ТАСС.

Ранее сообщалось, что член стачечного комитета «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич, пропавший 20 августа, сообщил, что его задержал КГБ, но он смог сбежать с допроса.

В понедельник задержали сопредседателя стачечного комитета ОАО «Беларуськалий», его статус пока неизвестен.



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