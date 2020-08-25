 

Верховный суд Беларуси отказался признавать выборы недействительными

25.08.2020, 18:40, Новости дня

Верховный суд Беларуси отказался признавать результаты президентских выборов в Беларуси недействительными. Об этом сообщает TUT.BY.

Соответствующее заявление в суд подала оппозиционерка Светлана Тихановская. В своей жалобе она заявила, что Центральная избирательная комиссия Беларуси необоснованно отказала в удовлетворении ее предыдущей жалобы о признании выборов недействительными. Она просила отменить решение ЦИК и признать выборы президента недействительными в целом по республике.

Однако в суде заявили, что решение о признании выборов недействительными принимается Центризбиркомом. А поскольку ЦИК этого не делал, то жалоба Тихановской рассмотрению в суде не подлежит, так как подобные требования не относятся к компетенции суда.

Такие же жалобы в Верховный суд Беларуси подали еще двое бывших кандидатов в президенты – Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая. Им тоже отказали, сославшись на те же причины, что и в случае с Тихановской.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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