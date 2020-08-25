Эксперт объяснил, как позвонить по телефону, если нет сети

25.08.2020, 18:15, Новости дня

Мобильная связь все еще не является надежной на 100%, напоминает гендиректор компании TelecomDaily Денис Кусков. Вы можете попасть в зону без мобильного покрытия своим оператором, либо сам аппарат может по какой-то причине перестать «видеть» свою SIM-карту. Что делать в этом случае, если нужно срочно позвонить?

По словам Дениса Кускова, в таких случаях стоит использовать одно из приложений, работающих со свободной раздачей Интернета. Например, Wi-Fi Calling, которую считают наиболее распространенной программой.

При помощи таких приложений можно звонить как на мобильные, так и на городские номера стационарной телефонной связи, отмечает эксперт. В городах эта возможность существует во многих местах.