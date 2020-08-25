Госсекретарь Помпео: визит в Судан

25.08.2020, 17:30, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил во вторник в ходе визита в Хартум, что процесс демократической трансформации, переживаемой Суданом, представляет собой возможность, которая появляется один раз на протяжении жизни одного поколения.

Ранее глава Госдепартамента написал в «Твиттере», что ожидает обсуждения углубления американо-суданских отношений.

Помпео прилетел в Судан первым официальным беспосадочным рейсом из Израиля.

Госсекретарь отправился в турне по региону после того, как Израиль и ОАЭ заключили соглашение о нормализации отношений. Израиль и США подталкивают другие арабские страны последовать их примеру.

«Рад сообщить, что мы летим первым официальным беспосадочным рейсом из Израиля в Судан», – написал Помпео в «Твиттере» после вылета из Тель-Авива.

Ранее сообщалось, что в ходе краткого визита в Хартум Помпео встретится с премьер-министром Судана и главой правящего совета страны и подчеркнет, что США поддерживают правительство во главе с гражданскими лицами и «углубление отношений между Суданом и Израилем».

США начали восстанавливать отношения с Суданом после свержения исламистского лидера Омара аль-Башира в апреле 2019 года и добиваются исключения Судана из списка стран, признанных спонсорами терроризма.

Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать объявлений о важных событиях, таких как нормализация отношений между Суданом и Израилем или снятие американских санкций, сопровождавший госсекретаря чиновник сказал: «Возможно, последуют новые исторические достижения».

Источник добавил, что Судан предложил организовать прямой рейс, отказавшись от условия совершения «символической посадки».

Связи с Израилем – деликатный вопрос в Судане, который при Башире был одним из самых жестких противников Израиля среди мусульманских стран.

В феврале глава правящего совета генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Уганде, но поставил под сомнение возможность быстрой нормализации отношений.

19 августа Судан объявил об увольнении представителя Министерства иностранных дел, который назвал «смелым шагом» решение ОАЭ стать третьей арабской страной, нормализовавшей отношения с Израилем.