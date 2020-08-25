 

Эксперт объяснил причину производства в РФ шоколада низкого качества западными брендами

25.08.2020, 17:08, Новости дня

В РФ недостаточно высокие стандарты качества, поэтому такие производители, как швейцарская компания «Линдт», позволяют изготавливать изделия, отличное от продаваемых в Западной Европе, сообщил газете ВЗГЛЯД российский фермер-сыровар и блогер Олег Сирота.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении производителя шоколада «Линдт», поскольку в качестве шоколада, продаваемом на территориях РФ и Западной Европы, нашли различия.

«Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 300 % прибыли» – старая фраза, которая и на сегодняшний день актуальна. Ситуация с шоколадом «Линдт» очень показательна – они так делают, потому что это можно. Если бы у нас это было бы нельзя, и проверки начались бы раньше, то они бы делали изделия, соответствующие немецкому качеству», – говорит Сирота.

В России, по мнению эксперта, слабее спрос с зарубежных производителей, а также их практически не контролируют, поэтому иностранные компании позволяют себе выпускать продукт совершенно другого качества.

«У нас, конечно, и так достаточно высокие стандарты, но не такие, как в Европе. Поэтому «Линдт» посчитал, что может снизить свое качество для нашей страны, раз это позволительно. Условно, их позиция заключается в том, что россияне и такое съедят, поэтому можно напихать в шоколад всякой гадости и продать», – считает Сирота.

В декабре прошлого года ФАС выдвинула предупреждение компаниям «Линдт», «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» и «Хенкель», поскольку они допускают «двойные стандарты» качества товаров для РФ и Евросоюза. «Хенкель» требование регулятора исполнила, в то время как компания «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» оставила все, как прежде, в результате было возбуждено дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».



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