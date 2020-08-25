Роспотребнадзор оценил готовность регионов к учебному году
25.08.2020, 17:08, Новости дня
Все субъекты РФ отчитались Минпросвещения о готовности начать учебный год в школах с соблюдением требований Роспотребнадзора, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Мы собрали всю информацию с регионов. Нам регионы также подтвердили готовность к выполнению требований Роспотребнадзора», – передает ТАСС слова главы ведомства.
Ранее Минпросвещения отказалось переносить начало учебного года в российских регионах в ответ на предложение депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.
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