 

Американцы создали беспилотный самолет с размахом крыльев 15,9 метра

25.08.2020, 16:55, Новости дня

Инженеры из Соединенных Штатов переделали небольшой пассажирский самолет Cessna Grand Caravan в грузовой беспилотник. В данном летательном аппарате размах крыльев составляет 15,9 м, а длина – 11,5 м.

Сняв сиденья и установив на аэроплан необходимое оборудование, разработчики обеспечили возможность перевозить до 1,3 тонны груза. Самолет может преодолеть расстояние до 1,9 тыс. км со скоростью до 344 км/ч.

На первых порах в кабине все-таки будет находиться пилот. Но роль человека – банальная подстраховка, так как беспилотник всю работу делает самостоятельно, в том числе автономно взлетает и садится, совершает рулежку, пилотируется во время полета. В будущем беспилотный статус позволит использовать такие самолеты в интенсивном режиме и экономить на зарплате пилота, которая в США очень велика.



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