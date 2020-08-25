 

В РФ создан первый моноблок на микропроцессоре Baikal-M

25.08.2020, 16:55, Новости дня

Разработчики российской компании «Эдельвейс» представили первый отечественный моноблок, в котором использован созданный в РФ микропроцессор Baikal-M.

По словам представителей компании, на выходе получилось на сто процентов отечественное изделие. Одноименную материнскую плату Baikal-M производитель показал еще месяц назад.  

Кроме того, в моноблоке использован сенсорный экран, размер диагонали которого составляет 23,8 дюйма. Устройство обладает оперативной памятью 64 Гб. На нем установлена операционная система «Альт», которую создали программисты компании «Базальт СПО». По информации разработчика, данная ОС создавалась специально под архитектуру российского процессора.



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