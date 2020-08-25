 

Шойгу заверил Баку, что Москва не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье

25.08.2020, 16:53, Новости дня

Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье и ее действия не направлены против третьих стран в этом регионе, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.

«Знаем и с тревогой наблюдали за теми событиями, которые происходили на границе с Арменией. И знаем о тех тревогах, которые есть в связи с нашими перелетами на нашу базу. Хочу сразу сказать: все наши действия никогда не были направлены и не направлены сейчас против Азербайджана, нашего соседа и нашего партнера. РФ не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

Он также отметил, что РФ ведет на своей базе в Армении строительство социальных объектов, которыми не обеспечены военнослужащие.

«С этим связана некая незначительно активность. И вторая часть – призывная кампания. Кого-то надо было возвращать домой, кого-то наоборот», – подчеркнул глава Минобороны.

При этом он заверил, что «наши действия и шаги никогда не были направлены против Азербайджана и не направлены сегодня».

Ранее президент Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили во время телефонного разговора ситуацию в Закавказье во время обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской границы.

Напомним, что 12 июня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение. Столкновения двух стран продолжаются, конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.



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