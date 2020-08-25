 

Украинские ученые считают, что коронавирусы формируют перекрестный иммунитет

25.08.2020, 15:59, Новости дня

Заражение коронавирусами (в частности, теми, которые вызывают обычную простуду) может формировать перекрестный гуморальный иммунитет в отношении коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в исследовании группы ученых из Львовского национального медицинского университета, Французской академии наук и компании “Эксплоджен”. Препринт исследования опубликован на сайте medRxiv.

В частности, ученые обнаружили, что антитела в крови пациентов с COVID-19 проявляют защитные функции не только к коронавирусу SARS-CoV-2, но и к коронавирусу MERS-CoV (этот вид коронавируса вызвал вспышку ближневосточного респираторного синдрома в 2011–2012 годах). Исследователи полагают, что существует высокая вероятность того, что может иметь место и обратный эффект: иммунитет, полученный при заражении MERS-CoV или другим видом коронавируса, может сработать против COVID-19.

Это может объяснить разницу в протекании коронавирусной болезни у разных пациентов.

Ученый-биофизик Семен Есилевский в Facebook отметил, что это первая научная работа подобного уровня, проведенная в Украине.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 25 августа коронавирусом в мире заразилось 23,67 млн человек, из них 813,8 тыс. умерли, 15,35 млн выздоровели, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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