Минобороны на форуме «Армия-2020» подписало контракты на 1,16 трлн рублей

25.08.2020, 15:59, Новости дня

Министерство обороны в ходе форума «Армия-2020» подписало 41 контракт на поставку и модернизацию военной техники, общая сумма контрактов превысила 1,16 трлн рублей.

«Сегодня вручены 17 [заключенных заранее] и подписаны 24 государственных контракта с 30 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 1,16 трлн рублей», – цитирует замминистра обороны Алексея Криворучко РИА «Новости».

Вооруженные силы РФ после выполнения контрактов получат свыше 500 образцов техники, свыше 80 тыс. ракет и боеприпасов. Также будет модернизировано более 100 единиц вооружения. «Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения [до 2027 года]», – отметил замминистра.

Ведомство также заключило контракт на поставку вертолетов Ми-38 в 2021-22 годах, сообщили в «Вертолетах России», передает ТАСС.

Так, гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский уточнил, что первый этап опытно-конструкторских работ по вертолету «МИНОГА», контракт на который подписали на «Армии-2020», рассчитан до 2023 года.

В свою очередь гендиректор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий сообщил, что министерство заказало у предприятия разработку бронемашин семейства «Стрела». Багги планируется защитить от пуль и мин, машина сможет буксировать прицепы по всем видам местности.

«Разрабатываемые автомобили семейства предназначены для обеспечения повседневной деятельности войск, перевозки личного состава (в том числе раненых и больных) и военных грузов, выполнения задач разведки, патрулирования, сопровождения колонн, монтажа и транспортировки вооружения», – пояснили в Минобороны.

Также был подписан контракт на строительство фрегатов проекта 22350 и корветов проектов 20380, 20385 («Северная верфь»). Заключен контракт на поставку тральщиков проекта 12700 («Средне-Невский судостроительный завод»).

Минобороны в ходе форума также заявило о заключении контрактов на модернизацию танков Т-80БВ и поставку БМП-3. На танки планируется установить прицел наводчика многоканального «Сосна-У» и оснастить их дополнительной защитой. Также планируется капитальный ремонт и модернизация боевых разведывательных машин командирских БРМ-1К.

Кроме того, заявлено о заключении контракта на производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л.

Также Минобороны подписало контракт с НПК «СПП» на создание оптико-лазерной системы «Стажер-3». «Целью выполнения опытно-конструкторской работы является завершение создания наземной оптико-лазерной системы с телескопом информационным Алтайского оптико-лазерного центра, создание лазерного и инфракрасного комплексов», – сообщалось на церемонии подписания контракта.

Еще один контракт заключен на поставку крылатых противокорабельных ракет «Оникс». «Ракета предназначена для поражения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия надводных кораблей, транспортов, конвоев и наземных объектов противника», – отметили в военном ведомстве.

Также был подписан контракт на восстановление технической готовности торпед УСЭТ-80, стоящих на вооружении ВМФ РФ с 1980 года.

Кроме того, Минобороны и «Объединенная авиастроительная корпорация» подписали контракты на поставку «Су-34, Су-35С, Су-30СМ2 для Воздушно-космических сил, Су-30СМ2 для Военно-морского флота, Як-130, тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А».

Также Криворучко и генеральный директор акционерного общества «Уральский завод гражданской авиации» Вадим Бадеха подписали контракт на поставку учебно-тренировочных самолетов DA-42T.

Также Минобороны объявило о подписании контрактов на строительство двух больших дизельных подлодок проекта 636 и 677. Строительство будет вестись на «Адмиралтейских верфях». Кроме того, на церемонии сообщили о подписании с Центром судостроения «Звездочка» контракта на «выполнение работ по ремонту с модернизацией крейсерских атомных подводных лодок проекта 971 Северного флота».

Ранее на форуме «Армия-2020» представили вариант камуфляжной одежды для священников. Были показаны камуфляжные полевые облачения для священников и церковные свечи цвета хаки.

Кроме того, стало известно, что государственный оборонный заказ был скорректирован в части развития корабельной группировки ВМФ России, переоснащения Вооруженных сил, поддержки оборонных предприятий Сибири и Дальнего Востока.